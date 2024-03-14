الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طرح محال تجارية ووحدات وصيدليات ببدر والسادات للبيع بالمزاد العلني

وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم طرح 27 محلاً تجارياً، و 3 صيدليات بمساحات تتراوح بين (18م2 : 99م2) بالأسواق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، مضيفاً أنه يتم عقد الجلسة الأولى للمزاد العلني لبيع 13 محلاً وصيدلية، يوم الأربعاء 17/4/2024، والجلسة الثانية لبيع 14 محلاً وصيدليتين، يوم الأربعاء 5/6/2024.

txt

غرف حماس تحت الأرض تكشف للاحتلال المدى الحقيقي لقدرات الحركة في الاستخبارات

وأضاف المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من (20 م2: 97م2)، بالأسواق المختلفة بالمدينة، وكذا طرح 15 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م2: 121م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد الجلسة الأولى للمزاد لبيع 8 محال و7 وحدات إدارية ومهنية، يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024، والجلسة الثانية لبيع 6 محال تجارية، و8 وحدات إدارية ومهنية، وصيدلية، يوم الأحد 9/6/2024.

وأعلن المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، عن طرح كافيتريا مبنى الجهاز بمساحة 100م2 بنشاط بيع مأكولات ومشروبات " بمقابل الانتفاع لمدة عام "، بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 14/4/2024.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة مدن بدر، والمنصورة الجديدة، والسادات، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات والكافيتريا، في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة.

مواد متعلقة

إصابة 18 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة بحدائق الأهرام

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع أعمال تطوير الطرق والخدمات بالمدينة

غرف حماس تحت الأرض تكشف للاحتلال المدى الحقيقي لقدرات الحركة في الاستخبارات

ميلاد مصطفى كامل وأول لواء في الإسلام.. أحداث وقعت في الرابع من رمضان

الجريدة الورقية