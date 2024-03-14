نظر دعوى قضائية ضد مرتضى منصور اليوم بتهمة السب والقذف

تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، نظر الدعوى التي أقامها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.

وكشفت الدعوى أن محمود الخطيب تقدم ببلاغات يتهم فيها مرتضى منصور بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفى سياق ذاته فقد أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، نظر محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لقيامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، وعضو مجلس الإدارة محمد سراج الدين لجلسة 19 يناير لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وتضمنت الدعوى المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أن رئيس الزمالك نشر بسوء قصد علنيًا أخبارا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك ومواقع اليوتيوب وحسابه الخاص "فيسبوك" ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين

وسبق أن تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغ جديد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه، لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة للنادي الأهلي ومجلس إدارته.

اتهم المستشار القانوني للنادي الأهلي، في بلاغه رئيس نادي الزمالك، بترويج أكاذيب غير حقيقية، واستئجار أحد الأشخاص بدعوى أنه أحد رجال الدين للإساءة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، من خلال فيديوهات قام ببثها على قناة الزمالك، التي خرجت عن كل قواعد المهنية وتجاوزت كل الحدود الأمر الذي ترتب عليه حالة من الغضب والاحتقان بين الجماهير.