صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على عدة مدن، من بينها خاركوف وأوديسا، إذا استمر الصراع.

وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "لا أعرف ما إذا كان الأوان قد فات بالنسبة لأوديسا. هل سيخسرون خاركوف ودنيبروبيتروفسك؟ لا تزال أمام كييف فرصة ضئيلة لإنقاذ هذه المناطق، لكن يجب عليهم إيقاف كل شيء على الفور".

وأوضح ريتر أن روسيا قد انتصرت بالفعل في الصراع، وليس هناك فرصة لتغيير ذلك، مؤكدا أن الغرب من خلال تقديم الأموال أو المواد إلى أوكرانيا، لا يمكنه فعل أي شيء للتأثير على النتيجة.

وختم، بالقول: "لا يمكن لأوكرانيا أن تفوز، لقد انتهى الأمر بالنسبة لهم، وروسيا تفهم ذلك والأهم بكثير أن تعرف أوكرانيا ذلك وأن يعترف الغرب به".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.