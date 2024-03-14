أفضل أدعية قبل الإفطار.. مستجابة

تعتبر الساعة قبل الإفطار من أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء، لذا يحرص الكثير من المسلمون في شهر رمضان المبارك، على ترديد الدعاء والبحث عن أفضل الأدعية قبل الإفطار، لاسيما أن للصائم دعوة لا ترد.

أفضل أدعية قبل الإفطار

- اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

- اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك.

- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ.

أفضل أدعية في رمضان

- اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

- اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

- اللهم تقبل صيامي وقيام وصالح أعمالي وتجاوز عن سيئاتي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.