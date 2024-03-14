حملات مكثفة لضبط مخالفات البناء وإزالة التعديات والإشغالات بالعبور

تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بضرورة تكثيف حملات متابعة ورصد المخالفات داخل أحياء المدينة، لرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز. تم شن عدة حملات مكثفة بمعاونة الجهات المعنية، واسفر عمل الحملات عن تنفيذ ازاله فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالقطعة رقم( ١)بلوك (١٩٠٦١)بالحى الرابع وتم التحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز وازالة الاشغالات بالطريق البطئ بجوار نفق التاسع وتم ازالة الباعة الجائلين ومصادرة التروسيكلات المضبوطة بمقر الجهاز.

كما تم تشكيل حملة ليلية للتصدى ولمجابهة اي مظاهر للعشوائية بالمدينة، واستهدفت الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة وكذلك تم المرور بمحيط مسجد الحى القيوم بالحي الثامن للتأكد من التزام الباعة بعدم الافتراش خارج محيط المسجد.