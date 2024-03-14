قوات الاحتلال تقتحم مدنًا وقرى فلسطينية فجر رابع يوم رمضان

قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي فجر اليوم الخميس الموافق رابع يوم من رمضان بسلسلة اقتحامات بعدد من المدن الفلسطينية، وداهمت بعض المنازل وأطلقت الرصاص الحي والصوتي.

مدينة نابلس ومخيما العين وعسكر القديم

أكدت مصادر فلسطينية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، خرجت من حاجز عورتا، واقتحمت الجهة الشرقية من المدينة، وتوجهت إلى الجبل الشمالي ومن ثم إلى مخيم العين بالمدينة، كما اقتحمت حي الحيطان بالبلدة القديمة، حيث اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء وشوارع في المدينة، في وقت دفعت فيه القوات فيه بتعزيزات عسكرية أخرى من جهة جاحز دير شرب غرب المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أخرى ترافقها جرافة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق المدينة، وإلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والصوتي.

كما اقتحمت بلدتي إذنا ويطا في محافظة الخليل، وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء فيهما، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي مدينة قلقيلية أكدت المصادر أن عددا كبيرا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت المدينة، وتجولت في عدة شوارع وأحياء، وتمركزت في حيي القرعان، وكفر سابا، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل، عرف منها منزل يعود لعائلة الرابي، عقب تكسير أبوابه، وآخر يعود لعائلة فريج.

وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال سرقوا مبلغاً مالياً من منزل عائلة الرابي، كما حطموا محتويات المنزل وعاثوا فيه خرابا وفساد، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في حي كفر سابا أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والصوتي، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.