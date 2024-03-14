السفير السوري ونائب وزير الخارجية الروسي يبحثان التسوية الشاملة لسوريا

التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف مع سفير سوريا لدى روسيا الدكتور بشار الجعفري، وبحثا خلال اللقاء مواصلة تعزيز التعاون السوري الروسي في العديد من المجالات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الجانبين بحثا خلال اللقاء أيضا بصورة معمقة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وما يتعلق بالتسوية الشاملة في الجمهورية السورية.