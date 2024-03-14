روسيا وتركيا تبحثان الحل الدبلوماسي للصراع الأوكراني

مع استمرار الصراع الروسي الأوكراني، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب الوزير ميخائيل جالوزين، أجرى محادثات مع نظيره التركي، بوراك أكجابار، في أنقرة، ركزت على الحل الدبلوماسي للصراع الأوكراني وعلى الوضع في جنوب القوقاز.

وأوضحت الوزارة الروسية، في بيان لها نقلته وكالة أنباء "تاس" ، أن الجانبين ناقشا الأزمة الأوكرانية بما في ذلك آفاق حلها السياسي والدبلوماسي، مضيفة أن "الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة يحتاج إلى التوقف عن ضخ الأسلحة إلى نظام كييف، وعلى كييف أيضًا أن تدرك الواقع الجيوسياسي الجديد".

وأضافت وزارة الخارجية أن الدبلوماسيين قارنا وجهات نظرهما بشأن جنوب القوقاز، مشددين على أهمية تطبيع العلاقات الأرمنية الأذربيجانية والمساعدة في ذلك في المقام الأول ضمن الصيغ الإقليمية.