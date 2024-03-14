كنائس كندية تطلب وقف إرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل

طالبت عدة كنائس كندية من رئيس الوزراء جستن ترودو، وقف إرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وأعربت خلال رسالة بعثتها لرئيس الوزراء عن تقديرها لقرار إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وشملت الرسالة توقيع كل من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في كندا، والكنيسة الإنجليكانية، والكنيسة الكندية المتحدة.

كما تناولت الرسالة عددًا من القضايا، لكنها بدأت بالإعراب عن التقدير لإعادة التمويل للأونروا، وكالة الأمم المتحدة التي تقود توزيع المساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط.

كما حثت الحكومة الكندية على اتخاذ الإجراءات التالية التي تشمل: وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ووقف إرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتحقيق في حادثة استهداف المدنيين أثناء تلقي المساعدات الغذائية في أواخر فبراير الماضي، والتصرف وفقًا للقانون الدولي.