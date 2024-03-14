محافظ جنوب سيناء يتابع جلسة مقعد تسوية المنازعات لحل مشكلات المواطنين

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جلسة مقعد تسوية المنازعات التي عقدت اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الصغرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، والذي يعقد بناء علي توجيهات المحافظ لتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى نطاق المحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين فى إطار القانون،

وأكد المحافظ، إتخاذ أعلى درجة من التيسير على المواطنين ورجال الأعمال بما لا ينتقص من حقوق الدولة .

جاء ذلك بحضور اللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة والمستشار وليد السباعي المستشار القانونى للمحافظة،واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار إلي أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

ونظر المقعد اليوم في طلبات بعض المواطنين والمستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.