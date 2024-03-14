محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو زنيمة

اعتمد اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو زنيمة، تمهيدا للتصديق عليه من رئاسة مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ.

جاء ذلك خلال عرض المهندس مصطفى عبده أحمد مدير الاداره العامه للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة لوحات المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو زنيمة بمسطح اجمالى 1782.37 فدان منها مساحة 11 فدان خدمات اقليمية ) وبطاقة استيعابية 39800 نسمة وبكثافة سكانية 22 شخص / فدان .

يشار إلى أن المخطط يتضمن استعمالات الاراضى لتنفيذ خريطة التنمية الشاملة على ارض مدينة أبو زنيمة لكافة مجالات التنمية (السياحية - التجارية - الترفيهية – الخدمية).

وقام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بالتوقيع على عدد 2 عقد لمدن ابو زنيمه ورأس سدر كعقود تقنين لوضع اليد لمواطني جنوب سيناء وذلك بمكتبة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وجاء هذا تضامنا منه مع المواطنين في حقهم فى الاستقرار وكذا الحفاظ على اراضى الدوله واستئداء حقها .