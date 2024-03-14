محافظ جنوب سيناء يكرم عدد من القيادات التنفيذية

قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتكريم عدد من الذين شاركوا وساهموا في انجاح الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

على هامش تراسه لجلسة المتابعة الأسبوعية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وشمل التكريم:

محمد محمود - حسن رئيس مدينه طابا.

اللواء بدر حسني - مدير مديرية الاسكان .

احمد فريج مدير - مديرية الثقافة.

المهندس رضا احمد محمد - مدير مديريه الطرق.

وأكد المحافظ، أن هؤلاء يعدوا نماذج للقيادات المشاركة في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وأنه جاري الاعداد لتنظيم احتفاليه لتكريم عدد اكبر من مختلف الجهات التي شاركت وساهمت في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة .