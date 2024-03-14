جنوب سيناء تكرم عدد من اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية لمراكز التنمية

قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتكريم عدد من اللاعبين من أبناء المحافظة المشاركين في بطولة الجمهورية لمراكز التنمية الشبابية الأولى في الكارتية ( كاتا ) فردى ـ جماعى وبطولة الرنك والذين حصلوا على مراكز متقدمة وهم :- اللاعب عبد الرحمن محمود متولى واللاعب عمر محمود متولى واللاعب محمد وجيه محمد عبد العزيز الفائزين بالمركز الأول كاتا (جماعى ) واللاعب ياسين بلال محمد الفائز بالمركز الثالث في الكارتية ( الرنك).

جاء ذلك على هامش تراسه لجلسة المتابعة الأسبوعية صباح اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وأثنى المحافظ، على جهد اللاعبين الذين رفعوا رأس المحافظة عاليا كما اثنى على اسرهم والدور الكبير الذى يقومون به تجاه أولادهم كما اثنى على الجهد الكبير لمدرية الشباب والرياضة تحت قيادة محمد فتحى مدير المديرية .

ووجه المحافظ بتكريم كافة اللاعبين الذين يرفعون راس محافظة جنوب سيناء عاليا في كافة المحافل المحلية والدولية .