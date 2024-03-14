محافظ جنوب سيناء يصدق على 188حالة تصالح في مخالفات البناء بمدينة دهب

صدق اللواء دكتورخالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد ، على عدد "10" قرارات حالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة دهب" نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس مدينة دهب، بمكتب المحافظ بالديوان العام بطور سيناء، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك.

يأتي ذلك وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، وبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة دهب 188 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.