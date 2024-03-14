استمرار حملات التصدي لمخالفات البناء بالقليوبية

نفذت الوحدة المحلية بميت حلفا برئاسة محمد عكة، وبحضور محمود عبد المعز نائب رئيس مركز قليوب، إزالة فورية لبناء مخالف دون تصريح، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك طبقًا لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حفظًا على حقوق الأجيال القادمة، وعودة هيبة الدولة والقانون.

كما نفذ مركز الخانكة بقيادة مجدي نجاح، وبحضور ناصر عبد اللطيف رئيس المدينة، فك شدة خشبية قبل الشروع في أعمال الصبة الخرسانية وردم القواعد على مساحة 100م٢ تقريبًا، كما تم أيضًا فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي قبل الشروع في صب الخرسانات على مساحة 250م٢.

كما تم عمل إزالة فورية لبناء على أرض زراعية بعزبة سيد توفيق بعرب العراقي التابعة لمركز قليوب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.