القليوبية تواصل تطوير وتجميل مفارق كوبري المنصورة بالطريق الزراعي

قام المحاسب محمد عبدالحميد مرعي رئيس مدينة ومركز بنها، بحضور مصطفي أحمد عبدالرحمن مدير المكتب الفني، والمهندسة صباح صلاح مدير المشروعات بالمجلسمدينة بنها، بمتابعة تطوير وتجميل الحدائق بمدخل مفارق كوبري المنصورة مع طريق الزراعي للحفاظ علي المظهر الجمالي.

يأتي ذلك في أطار خطة رد الشيء لأصله، حيث يجري العمل على وضع بلاط الانترلوك، كما سيتم زراعتها بالكامل بالزهور ونباتات الزينة المختلفة لتكون وجهة حضارية للمدينة.

ووجه المحافظ، بالحفاظ على المظهر الجمالي و الحضاري وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام، وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية، موجها بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.