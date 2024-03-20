إزالة 400 مقبرة مخالفة على أراضى أملاك الدولة بالخانكة

في ضوء توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، للتصدي لمخالفات البناء و التعدي علي أملاك الدولة، أعلن مجدي نجاح مصطفى، رئيس مركز ومدينة الخانكة، قيام حملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة 400 مقبرة تم بناءها حديثا في المهد بأرض جمعية النصر بأبوزعبل مركز الخانكة بالقليوبية، بحضور ناصر عبداللطيف نائب رئيس المدينة وصباح إبراهيم رئيسة الوحدة.



مؤكدا على التصدي لكافة أنواع التعديات وإزالتها حتى سطح الأرض ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أى تعديات فى المهد، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من جاهزيتها.

بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع جهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.