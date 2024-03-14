مسلسل صلة رحم الحلقة الرابعة ..إياد نصار يواصل البحث عن رحم للإيجار

شهدت أحداث مسلسل صلة رحم الحلقة الرابعة، بطولة النجوم إياد نصار، يسرا اللوزي، عابد عناني، أسماء أبو اليزيد، تصاعدًا كبيرًا.

ودارت أحداث مسلسل صلة رحم الحلقة الرابعة، مواصلة (حسام) - إياد نصار، البحث عن رحم للإيجار بعدما أجرت زوجته (ليلى) - يسرا اللوزي، عملية استئصال رحم من وراء حادث سير مروع .

وتتابع أحداث الحلقة ببحث (حسام) عن مركز لحفظ بويضات زوجته حتى يصل لسيدة يستأجر رحمها وذلك بمساعدة دكتور النساء والذي يجسد شخصيته الفنان محمد جمعة .

وتتوالى الأحداث بتلقي (حنان) - أسماء أبو اليزيد، مكالمة هاتفية من المحامي الخاص بها، الذي يخبرها أنها كسبت قضية الخلع من زوجها وعند سماعها هذا الخبر الفرحة تسيطر عليها وتشعر أنها ستبدأ حياتها من جديد .

مواعيد وقنوات عرض مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم، يعرض يوميًا في تمام الحادية عشر مساءً على شاشة Mbc مصر.

تدور أحداث مسلسل " صلة رحم" حول صراعات عائلية حيث تقدم يسرا شخصية ليلى، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة.

مسلسل صلة رحم الفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

كواليس مسلسل صلة رحم

طرحت MBC مصر البرومو الدعائي لمسلسل "صلة رحم"، بطولة النجم إياد نصار، والمقرر عرضه على مدار 15 حلقة في النصف الأول من رمضان 2024 عبر شاشتها، وعلى منصة "شاهد".

وكانت الفنانة هبة عبد الغني، شاركت جمهورها ومتابعيها صورة من كواليس مسلسل صلة رحم، بطولة إياد نصار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام:، وعقت عليها، قائلة: مسلسل صلة رحم .. رمضان 2024، والعمل من تأليف محمد هشام عبية وديكور محمد فخري، ومخرج منفذ كريم مدحت، ومنتج فني عمرو حنفي، ومدير تصوير محمود عطا الله، وإخراج تامر نادي”.

كشفت هبة عبد الغني عن البوستر الرسمي لشخصيته "هالة" التي تجسدها خلال السياق الدرامى لأحداث مسلسل "حدوتة منسية"، المقرر عرضه عبر شاشة عرض قنوات CBC خلال الشهر الجاري.

ونشرت هبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، صورة البوستر وكذلك كشف موعد عرض المسلسل، وعلقت عليه، قائلة: "كذب المنجمون ولو صدقو.. تعالو نشوف "هالة" هتعمل ايه في أحداث حدوته منسية إن شاء الله يوم السبت ٢٧ يناير علي cbc الساعة ٨ م بطولة الأستاذة سوسن بدر ومجموعة كبيرة جدا من الأخوات والأصدقاء النجوم اللي بتبحبوهم".

وتابعت: "عايزة أشكر محمد علي وسامي أمين وريهام عاصم وكاتيا وفاطمة ومها مصطفي ومحمد أمين ومحمود وفرح وميريت وتفاحة، وأستاذ محي، اللي ساعدني أكون بالشكل ده وساعدني أقدم لكم الشخصية الجديدة الغريبة دي بتاتوهاتها بقا وتفاصيل كتير هنعرفها سوا يا رب تنبسطو".