خلال ساعات.. محاكمة متهم تسبب في وفاة سائق

تنظر محكمة جنح الشروق، خلال ساعات من إشراق شمس الخميس محاكمة متهم تسبب في وفاة سائق في حادث مروري بمدينة الشروق.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم اصطدم بالمجني عليه على طريق الشروق، ما تسبب في إصابته التي تسببت في وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وكانت قد تلقت النيابة تقرير طبي يفيد بوصول المجني عليه إلى المستشقى مصابا بجروح ونزيف داخلي قبل وفاته.

وفى سياق اخر أطلق شاب الرصاص على ابن عمه في مركز تمى الأمديد بـالدقهلية بسبب خلافات بينهما ما أدى لمقتله في الحال.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من المستشفى المركزي، بوصول شاب يدعى عطية محمد حسن إسماعيل، 34 سنة، مقيم بقرية الوسطاني مركز كفر سعد، محافظة دمياط، مصابا بطلق ناري وتوفي متأثرًا بإصابته.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد ثروت، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن خلافا نشب بين المجني عليه ونجل عمه، وهما من العرب الرُحل، وتطور إلى مشاجرة أطلق على إثرها المتهم عيارًا ناريًا صوب الضحية، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربًا.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

ويكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد من جهودهم لضبط المتهم الهارب.