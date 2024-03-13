أحمد عبد الوهاب يكشف كواليس تدريبات مشهده في الحشاشين

نشر الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب علي صفحات السوشيال ميديا الخاصه به فيديو من تدريباته للاستعداد لدور يحي في مسلسل الحشاشين وظهر في الفيديو وهو يقوم بتدريبات على مشهد القتال الذي ظهر في الحلقة الأولى من المسلسل مع سارة الشامي وهما يتمرنوا سوياً.



أبطال مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين حصرياً علي قناة DMC ومنصة Watch it ويقوم أحمد عبد الوهاب بدور يحي والمسلسل من بطولة النجم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمي.

مسلسل الحشاشين

أحداث مسلسل الحشاشين

وتدور الأحداث حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

ويشارك أيضا أحمد عبد الوهاب في موسم رمضان بدور فادي في مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد

كما يشارك أيضا أحمد عبد الوهاب مع كريم سامي كيمز في موسم رمضان كمؤلفين لمسلسل خالد نور وولده نور خالد في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية، ويشارك ببطولة المسلسل كل من كريم محمود عبد العزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج محمد أمين.

كما ينتظر أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز بمشاركة هدير الشريف عرض فيلمهم عالماشي بطولة علي ربيع خلال موسم عيد الفطر.

وتعتبر مشاركة الممثل أحمد عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين امتدادًا للنجاح الذي حققه في مسلسل 1000 حمد لله على السلامة ومسلسل البيت بيتي بعد عرضه حصريًا على منصة شاهد vip، وتصدّره تريند المنصة طوال فترة عرضه، وقام أحمد عبد الوهاب بشخصية سمير الذي يعاني من أمراض نفسية بعد ابتعاده عن زوجته بالإكراه بسبب أهله، الأمر الذي لفت الانتباه إلى موهبته، وأيضًا قدم دور المايسترو في مسرحية أنستونا للفنانة دنيا سمير غانم والتي شارك في تأليفها.