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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

في وقت قياسي.. اصنعي الكنافة بحشوة قمر الدين لعزومة رمضان

كنافة بقمر الدين
كنافة بقمر الدين

الكنافة من الحلويات الرمضانية التي يحبها الجميع، وتتعدد حشواتها حسب الرغبه، فهناك من يحشيها بالمكسرات أو القشطة أو الشوكولاتة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير الكنافة بقمر الدين والمكسرات لمذاق لذيذ في وقت قياسي.


 

كنافة بقمر الدين

طريقة عمل الكنافة بقمر الدين

المقادير

المهلبية :

  • عصير قمرالدين : كوب ونصف (أو شراب مشمش)
  • سكر : ربع كوب
  • النشاء : ثلث كوب
  • كريمة : نصف كوب (سائلة)
  • ماء الورد : ملعقة كبيرة
  • زبيب : نصف كوب

- للتقديم :

  • شيرة : حسب الرغبة (قطر)
  • مكسرات : حسب الرغبة

- الكنافة : 250 غراماً 

- سمن : ربع كوب (مذاب) 

 

طريقة التحضير

1. سخني الفرن  لدرجة حرارة ٢٠٠، إحضري قوالب كب كيك كبيرة الحجم.

2. في طبق واسع ضعي الكنافة والسمن وقلبيه بخفة لتتشرب الكنافة بالسمن مع المحافظة على شعيرات الكنافة لتبقى طويلة.

3. وزعي الكنافة على القوالب بحيث تغطي القاع والجوانب، اضغطي عليها قليلاً لتصبح مثل الكوب.

4. ضعي القوالب في الفرن ١٥ دقيقة أو إلى أن تصبح ذهبية اللون. وزعي قليل من الشيرة في كل كوب. دعيها تبرد.

5. المهلبية: في كسرولة ضعي شراب قمر الدين، السكر، النشا، الكريمة وباستعمال مضرب شبك يدوي قلبي ليذوب النشا. ضعي الكسرولة على نار متوسطة وباستعمال ملعقة خشبية قلبي باستمرار إلى أن تغلي، أضيفي ماء الورد والزبيب.

6. وزعي المهلبية على الكنافة. ضعيها في البراد.

7. انثري المكسرات على الكنافة وقدميها مع الشيرة.

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