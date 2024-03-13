بوروسيا دورتموند يسقط أيندهوفن ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أيندهون الهولندي بهدفين نظيفين في مباراة ثمن النهائي.

الشوط الأول

بدأ بوروسيا دورتموند المباراة بضغط هجومي قوي بحثاً عن تسجيل هدف مبكر يمنحه الأفضلية منذ البداية.

وبعد 3 دقائق فقط نجح الدولي الإنجليزي جادون سانشو في إحراز أول أهداف المباراة لصالح دورتموند.

سيطر بوروسيا دورتموند على المباراة تماماً بعد الهدف وأجبر أيندهون على التراجع لوسط ميدانه لاتمين المساحات امام الهجمات الألمانية.

حاول بوروسيا دورتموند ماضعفة تقدمه وتسجيل ثاني الأهداف دزن جدوى لتنتهي احداث الشوط بنتيجة 1-0.

الشوط الثاني

على عكس إنطلاقة الشوط الأول بدأ فريق أيندهوفن الشوط الثاني بسيطرة وإستحواذ على وسط الملعب.

ضغط أيندهوفن هجومياً على دورتموند وأهدر العديد من الفرص لتعديل النتيجة في ظل تألق دفاع أصحاب الأرض.

وعلى عكس سير المباراة نجح فريق دورتموند في هز شباك أيندهوفن عن طريق فولكروج الا أن الهدف تم الغاءه.

واصل أيندهوفن هجومه في الدقائق الأخيرة على أمل إدراك التعادل، الا أن دورتموند ومن مرتدة سريعة نجح في خطف الهدف الثاني عن طريق ماركو رويس لتنتهي أحداث المباراة بفوز دوتموند بنتيجة 2-0.