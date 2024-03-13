بوروسيا دورتموند يتقدم على أيندهون فهدف في الشوط الاول

دوري أبطال أوروبا..

أنهى فريق بوروسيا دورتموند الألماني الشوط الأول من مباراته امام أيندهوفن الهولندي متقدماً بهدف مقابل لا شئ ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ بوروسيا دورتموند المباراة بضغط هجومي قوي بحثاً عن تسجيل هدف مبكر يمنحه الأفضلية منذ البداية.

وبعد 3 دقائق فقط نجح الدولي الإنجليزي جادون سانشو في إحراز أول أهداف المباراة لصالح دورتموند.

سيطر بوروسيا دورتموند على المباراة تماماً بعد الهدف وأجبر أيندهون على التراجع لوسط ميدانه لاتمين المساحات امام الهجمات الألمانية.

حاول بوروسيا دورتموند ماضعفة تقدمه وتسجيل ثاني الأهداف دزن جدوى لتنتهي احداث الشوط بنتيجة 1-0.