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الأربعاء 13 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال أوروبا..

بوروسيا دورتموند يتقدم على أيندهون فهدف في الشوط الاول

مباراة بوروسيا دورتموند
مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن

أنهى فريق بوروسيا دورتموند الألماني الشوط الأول من مباراته امام أيندهوفن الهولندي متقدماً بهدف مقابل لا شئ ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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دورتموند يتقدم على أيندهوفن بهدف مبكر لسانشو

بدأ بوروسيا دورتموند المباراة بضغط هجومي قوي بحثاً عن تسجيل هدف مبكر يمنحه الأفضلية منذ البداية.

وبعد 3 دقائق فقط نجح الدولي الإنجليزي جادون سانشو في إحراز أول أهداف المباراة لصالح دورتموند.

سيطر بوروسيا دورتموند على المباراة تماماً بعد الهدف وأجبر أيندهون على التراجع لوسط ميدانه لاتمين المساحات امام الهجمات الألمانية.

حاول بوروسيا دورتموند ماضعفة تقدمه وتسجيل ثاني الأهداف دزن جدوى لتنتهي احداث الشوط بنتيجة 1-0.

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