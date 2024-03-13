تركيب محولات كهرباء جديدة بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء

تابع صالح محمد أبو هولي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء دكتور محمد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها من الخطة الاستثمارية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة لهم

وأكد صالح ابوهولى، حرصه الدائم على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الإستثمارية ومنها ماتم اليوم تركيب محول كهرباء قرية التومة "القرية الأم" وتركيب اعمدة جديدة هيكلية ومنخفضة، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقًا للصالح العام

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الجهود مستمرة بنطاق المركز والمدينة لرفع كفاءة منظومة الكهرباء، مؤكدًا مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مدينة الشيخ زويد لتحسين الخدمات المقدمة للأهالى.. وذلك ضمن بناء "الجمهورية الجديدة" التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 في هذا الشأن

وخلال الإنتهاء من العمل فرحة عارمة عمت أهالى قرية التومة بعد تركيب المحول، وتوصيل التيار الكهربائي بعد انقطاع دام لعدة سنوات

وبدورهم وجهوا الشكر لرئاسة مركز ومدينة الشيخ زويد، وهندسة كهرباء الشيخ زويد، وجميع من حضر وأبدوا إستعدادهم التام للبدء في التعمير؛ زراعة وانتاج، ومنع أي تجاوزات تحدث للبنية التحية للتجمع، والمتابعة المستمرة مع رئاسة المجلس.