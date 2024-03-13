مسلسل بابا جه| أكرم حسني مطلوب للنيابة في الحلقة الثالثة

اضطر هشام (أكرم حسني) في الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه، للتنكّر في شخصية عبد الجواد، ولكنه اكتشف أن الموضوع أكبر مما توقع، ليتورط في قضية جرائم إلكترونية بسبب الشاب عمر (عمر رزيق) الذي استأجره، ويتفق مع ضابط الشرطة على أن يأتي إلى بيت عمر ليفتّش اللاب توب الخاص بالشاب، ليتكشف فعلًا أنه هو الهاكر.

وخلال هذه المواقف، قدّم أكرم حسني مواقف كوميدية عديدة بينه وبين ضابط الشرطة محمد كيلاني، وأيضًا مع ابنته جودي عندما عرفت أنه يذهب إلى الطفل زياد ويدعي أنه والده، ولكن انتهت الحلقة بمكالمة من المباحث بعدما عرفت بأن هشام أدعى أنه والده، ليتورط هشام في مشكلة أكبر.

قصة مسلسل بابا جه

ويشار إلى أن مسلسل بابا جه، ينتمي لنوعية الاعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي، حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه، حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين، تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال النجم أكرم حسني

يذكر أن آخر أعماله مسلسل مكتوب عليا، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٢، تأليف إيهاب بليبل وعبد الرحمن جاويش وإخراج خالد الحلفاوي.