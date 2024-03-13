تعادل إيجابي بالشوط الأول في مواجهة أتليتكو وانتر بأبطال أوروبا

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي ، بهدف لمثله ، الشوط الأول من مواجهة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، الجارية بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «سيفيتاس ميتروبوليتانو»، لحساب منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم في إيطاليا الاسبوع الماضي قد انتهى بفوز الإنتر بهدف من دون رد.

تقدم فيديريكو ديماركو بالهدف الأول لصالح إنتر ميلان عند الدقيقة 33، قبل أن يحرز أنطوان جريزمان هدف التعديل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 35.