الأربعاء 13 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يُعلن موعد اختبارات ناشئي التنس الأرضي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جهاز التنس الأرضي، برئاسة طارق صبحي،  موعد إجراء ‏الاختبارات لأكاديميات التنس مواليد 2017 و2018 و2019 و2020 بنين وبنات بمقر النادي ‏بالجزيرة، وذلك يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك، بداية من الثامنة حتى التاسعة مساء.

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ويشترط  لأداء الاختبارات الحضور بالزي الرياضي قبل ‏الموعد المحدد بنصف ساعة لتسجيل الأسماء.

يقود جهاز التنس الأرضي بالنادي طارق صبحي رئيس الجهاز، وأحمد طارق نائبًا، ومحمود عبد المبدي مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد اللبودي مديرًا إداريًّا، وأحمد عبد السلام مدير قطاع الناشئين.

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