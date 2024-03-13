وافد جديد من البريميريليج على أعتاب الدوري السعودي

أكد الدولي الإنجليزي كايل والكر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشيستر سيتي، أنه لا يمانع فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي.



وأوضح والكر، خلال تصريحات لبرنامج Five، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، فتح الباب أمام انتقال عدد من النجوم إلى الدوري السعودي، مضيفًا أن الاستثمارات الضخمة التي تشهدها المملكة تمثل عاملًا هامًا في جذب نجوم العالم.



وأضاف مدافع مانشيستر، "إذا استمرت الأندية السعودية في جذب اللاعبين، فإن الدوري السعودي سيصبح أفضل، فلماذا لا أفكر في الانتقال إلى هناك؟".



في المقابل، نوه والكر بأن خطوة الرحيل إلى الدوري السعودي، قد تكون بعيدة المدى، بعدما قال إنه يرى الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، ويتمنى أن يظل في المنافسة بمسابقة (بريميرليج) لأطول فترة ممكنة.



ويرتبط كايل والكر بعقد مع مانشيستر سيتي، بطل الثلاثية، حتى يونيو 2026، فيم لا تزال كتيبة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، تواصل حملة الدفاع عن الألقاب الثلاثة، حيث يلتقي مانشيستر ينظيره نيوكاسل، يوم السبت المقبل، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.