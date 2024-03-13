أردوغان ينعي أحد أفراد طاقم حراسته الراحل إثر حادث سير

لقي أحد أفراد طاقم حراسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصرعه اليوم الأربعاء، إثر حادث سير.

وقال موقع قناة "yirmidort.tv" التركية، إن الحادث أسفر كذلك عن إصابة 3 أشخاص آخرين من بينهم اثنان من الحرس الرئاسي.

ووقع الحادث في أثناء قيام أردوغان بجولة للرئيس في ولاية شرناق جنوبي تركيا، حيث كان الفريق الأمني الذي تعرض للحادث، ضمن خطة تأمين وحماية موكب الرئيس التركي.

ونقل الموقع عن الرئيس التركي قوله: "أدعو الله بأن يرحم حارسنا ضابط الشرطة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى"، فيما لم تذكر السلطات مزيدا من المعلومات أو التفاصيل الإضافية عن الحادث الذي تعرض له طاقم الحراسة سوى أنه حادث سير

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، أن "استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 72 ألفا، نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر".