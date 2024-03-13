زيمبابوي تتوقع انخفاضا حادا في محصول التبغ مع تأثير ظاهرة النينيو

بدأت زيمبابوي، أكبر منتج للتبغ في أفريقيا، موسمها السنوي لبيع التبغ يوم الأربعاء، حيث يتوقع المسؤولون والمزارعون انخفاضا حادا في المحاصيل وجودتها بسبب الجفاف الذي ألقي باللوم فيه على تغير المناخ وتفاقمت بسبب ظاهرة النينيو المناخية.

من محصول قياسي بلغ 296 مليون كيلوغرام (326،000 طن) في العام الماضي ، تقدر البلاد أن الإنتاج سينخفض إلى حوالي 235 مليون كيلوغرام (259،000 طن) هذا الموسم.

،كما قال باتريك ديفينيش ، رئيس مجلس تسويق صناعة التبغ ، في حفل الافتتاح الرسمي في العاصمة هراري "معظم التبغ لدينا يزرعه صغار المزارعين، إنهم يعتمدون على الأمطار، والجفاف ليس جيدا لمحصولهم، قد تتأثر جودة بعض التبغ أيضا."

وأضاف ديفينيش، إن زيمبابوي تبيع الجزء الأكبر من التبغ إلى الصين، على الرغم من أن أوروبا الغربية والشرقية وأجزاء من أفريقيا لا تزال أسواقا مهمة. في عام 2023 ، تلقت رقما قياسيا قدره 1.2 مليار دولار من صادرات التبغ ، ارتفاعا من 975 مليون دولار في عام 2022 ، وفقا ل TIMB التبغ هو أحد مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في البلاد ، إلى جانب المعادن مثل الذهب.

وأوضح وزير الزراعة قلقي ماسوكا، أن صغار المزارعين الذين يفتقرون إلى المعدات ويعتمدون على الأمطار ينتجون نحو 75 في المئة من المحصول وهذا يجعل إنتاج البلاد عرضة للظروف الجوية.

ومثل بعض جيرانها في الجنوب الأفريقي، تكافح زيمبابوي جفافا مدمرا تلقي وكالات الإغاثة باللوم فيه على ظاهرة النينيو وتغير المناخ.

كان إنتاج التبغ ينتعش في الدولة الأفريقية الصغيرة ، بعد انخفاضه من حوالي 240 مليون كيلوغرام (265،000 طن) في عام 1998 إلى أقل من 50 مليون كيلوغرام (60،000 طن) بعد عقد من الزمان بعد طرد عدة آلاف من المزارعين البيض الذين يمثلون غالبية المزارعين.

ومع الحصاد القياسي في العام الماضي، استعادت زيمبابوي مكانتها كواحدة من أكبر 10 مصدرين للتبغ في العالم، إلى جانب المنتج الضخم الصين والهند والبرازيل والولايات المتحدة وإندونيسيا.

لعبت الصين دورا محوريا في ازدهار التبغ في زيمبابوي من خلال إنشاء نظام عقود للمزارعين تديره شركة الصين الوطنية للتبغ المملوكة للدولة ، أكبر منتج للسجائر في العالم.

وبموجب هذا النظام، توفر الشركة الصينية البذور والأسمدة والمواد الغذائية والمال لدفع تكاليف العمالة والخشب لعلاج التبغ للمزارعين السود، الذين يشكلون الآن غالبية منتجي التبغ في زيمبابوي. المزارعون ، في المقابل ، ملزمون ببيع محاصيلهم للشركة الصينية أو وكلائها.

يتم تمويل حوالي 95٪ من محصول زيمبابوي من خلال نظام العقود ، والذي يتم تقديمه الآن أيضا من قبل بعض الشركات المحلية والأجنبية غير الصينية.

ويقول المزارعون، الذين لا يستطيع الكثير منهم الحصول على قروض من البنوك بسبب نقص الضمانات، إن نظام التمويل هذا يتركهم في دائرة من الديون.

كانت البلاد تأمل في زيادة محصولها إلى 300 مليون كيلوغرام (330,000 طن) بحلول نهاية عام 2025 بموجب خطة تحويل التبغ التي تقودها الحكومة والتي تم تبنيها في عام 2021.

لكن الجفاف أثر بشدة على تفاؤل المزارعين هذا الموسم.

وكشف جورج سيريموي ، رئيس جمعية مزارعي التبغ في زيمبابوي ، التي تمثل صغار المزارعين السود "من المرجح أن يكلف الجفاف المزارعين 20٪ أو أكثر من أرباحهم المعتادة" .

نظر ليكفون ماكي، وهو مزارع تبغ من مادزيوا، على بعد حوالي 140 كيلومترا (90 ميلا) شمال غرب هراري، إلى السعر الذي تلقاه في مزاد لإحدى بالاته، 1.70 دولار فقط للكيلوغرام بسبب رداءة جودتها، وهز رأسه في كآبة.

وقال ماكي، الذي يزرع التبغ منذ تسع سنوات، إنه عادة ما يحصد ما بين 6000 و7000 كيلوغرام (6.6-7.7 طن) من قطعة أرضه التي تبلغ مساحتها هكتارين (5 أفدنة)، والتي تعتمد على مياه الأمطار. ويتوقع 3000 كيلوغرام فقط (3.3 طن) هذا الموسم.

واشار إلي أن : "لقد كان أصعب موسم بالنسبة لي ولزملائي صغار المزارعين".

وتوقع ماكي، الذي يعتمد فقط على التبغ للبقاء على قيد الحياة، أن تحتاج عائلته إلى مساعدات غذائية لتجاوز العام.

وسينضم إلى ملايين آخرين أجبروا على الاعتماد على المساعدات الغذائية في الوقت الذي يؤثر فيه الجفاف على الأسر التي تزرع محاصيل نقدية مثل التبغ وكذلك الأغذية الأساسية مثل الذرة، وفقا لوكالات الإغاثة.