كل ما تريد معرفته عن قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة لموسم 2023-2024.



وتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كل من الهلال، حامل اللقب، والنصر والاتحاد، والخليج المتأهل للمرة الأولى.



وجاءت نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، على النحو التالي..



المباراة 1: الاتحاد ضد الهلال (المباراة على ملعب الاتحاد)



المباراة 2: النصر ضد الخليج (المباراة على ملعب النصر)



(يقام النهائي على ملعب المتأهل من المباراة الأولى)



وتقام منافسات نصف النهائي خلال شهر إبريل المقبل.



مكافأة البطل

ويحصل الفريق الفائز على مكافأة قدرها 10 ملايين ريال، كما يتأهل إلى كأس السوبر السعودي، وبطولة دوري أبطال آسيا (2) خلال موسم 2024-2025.



طريق الأندية لنصف نهائي كأس الملك

وتأهل الهلال، حامل اللقب، إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على التعاون، بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق ميشايل، ألكساندر ميتروفيتش، مالكوم.



وصعد النصر بعد فوز كاسح على الشباب بنتيجة (5-2)، وجاءت الخماسية بأقدام سيكو فوفانا، ساديو ماني، عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، محمد مران.



وتأهل الاتحاد بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة (4-0)، وسجل الرباعية كل من عبد الرزاق حمد الله (ركلة جزاء)، نجولو كانتي، أحمد حجازي (هدفين).



وحجز الخليج مقعده الأول في نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على أبها بنتيجة (2-0)، وسجل الثنائية، فابيو مارتينيز، خالد ناري.



نسخة جديدة

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد احتفاظ الهلال بالنسخة الأخيرة من الكأس، بفوزه باللقب 4 مرات خلال نسخ 2015 و2017 و2020 و2023.



ووفق لائحة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فإنه يتم الاحتفاظ بالكأس للفريق الذي يحقق اللقب 4 مرات متفرقة، أو 3 مرات متتالية.



