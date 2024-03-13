الشرطة الإسلامية في نيجيريا تعتقل 11 شخصًا يتناولون الطعام خلال صيام رمضان

اعتقلت الشرطة الإسلامية، المعروفة باسم الحسبة، في ولاية كانو شمال نيجيريا، 11 مسلما لإفطارهم رمضان عن طريق تناول الطعام.

وأفاد المتحدث باسم الحسبة لاوال فاجي، باعتقال 10 رجال بالقرب من الأسواق وبائعة الفول السوداني التي تم القبض عليها وهي تأكل من بضاعتها، جاءت الاعتقالات بعد نصائح من المتفرجين.

وقال فاجي: "حصلنا على 11 شخصا يوم الثلاثاء من بينهم سيدة تبيع الفول السوداني شوهدت تأكل من بضاعتها ، ونبهنا بعض الأشخاص".

أما الـ 10 الآخرون فهم رجال وتم اعتقالهم في جميع أنحاء المدينة خاصة بالقرب من الأسواق التي تحدث فيها الكثير من الأنشطة".

وتمت تبرئة المتهمين ال 11 في وقت لاحق من جرائمهم بعد أن تعهدوا بالامتناع عن الطعام أو الشراب. بالإضافة إلى ذلك ، طلب من عائلاتهم التأكد من التزامهم بالصيام.

وتابع : "بالنسبة لبعضهم، كان علينا أن نرى أقاربهم أو أولياء أمورهم لكي تراقبهم الأسرة".

وأوضح فاجي كذلك إنه تم إعفاء غير المسلمين من هذه الممارسة ، مؤكدا أنه سيتم القبض عليهم إذا تم العثور عليهم يبيعون الطعام للمسلمين أثناء الصيام.

وأضاف فاجي: "نحن لا نعتقل غير المسلمين لأن هذا لا يعنيهم، والمرة الوحيدة التي يمكن أن يكونوا فيها مذنبين بارتكاب جريمة هي عندما نكتشف أنهم يطبخون الطعام لبيعه للمسلمين الذين من المفترض أن يكونوا صائمين".

يصوم المسلمون من شروق الشمس إلى غروبها خلال شهر رمضان ، الذي يمتد من 11 مارس إلى 9 أبريل.