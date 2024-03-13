مواجهة الثأر.. قرعة كأس خادم الحرمين تضع الهلال والاتحاد وجهًا لوجه

أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، عن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة لموسم 2023-2024، عن مواجهتين ناريتين بكل المقاييس في البطولة التي يُطلق عليها "أغلى الكؤوس".

وتشهد البطولة 4 فرق متأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، هما اندية الهلال، حامل اللقب، والنصر والاتحاد، والخليج المتأهل للمرة الأولى.

وجاءت نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، على النحو التالي..

المباراة 1: الاتحاد ضد الهلال (المباراة على ملعب الاتحاد)

المباراة 2: النصر ضد الخليج (المباراة على ملعب النصر)

(يقام النهائي على ملعب المتأهل من المباراة الأولى

ويبحث فريق الهلال السعودي الدفاع عن لقبه والظفر بالدرع للعام الثاني على التوالي.

بينما يامل فريق النصر السعودي الذي خرج من دوري أبطال آسيا، التتويج باللقب بعدما أصبحت "أغلى الكؤوس" وسيلة الإنقاذ الوحيدة لموسم زملا كريستيانو رونالدو.

نادي الاتحاد بدوره يتواجد أيضًا وعينه على اللقب بعد فقدان لقب الدوري والخروج آسيويًا، بعدما وضعه القدر مرة أخرى في مواجهة الهلال في تكرار لنصف نهائي الموسم الماضي، لتكون المواجهة الخامسة مع "الزعيم".

وأخيرا يبحث فريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد شريف التتويج باللقب بعدما كان صاحب أكبر مفاجآت الكأس هذا الموسم بإقصاء أهلي جدة الأكثر تتويجًا بالدرع.