الفنان عصام عمر لـ"الوفد": الجمهور معيار النجاح الرئيسي لأى عمل فني

أعرب الفنان الشاب عصام عمر، عن سعادته الكبير لتفاعل الجمهور مع مسلسل "مسار إجباري" بعد عرض الحلقات الأولى بموسم رمضان 2024، معلقًا انه لم يتوقع ردود الفعل الكبيرة والإيجابية للجمهور على بطولة المسلسل بجانب الفنان الشاب أحمد داش، لافتًا إلى أن المسئولية الأكبر لديه أن المسلسل ينال إعجاب الجمهور وذلك حدث في ردود فعل المشاهدين وتعليقاتهم على "مسار إجباري".

وأضاف عمر، في تصريحات لـ "الوفد"، انه في غاية السعادة والجمهور بيتابع بدقة واهتمام مشاهدة المسلسل ويشعروا بأن العمل الفني المقدم لهم في شهر رمضان يليق بهم ولكل المشاهدين والأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المسلسل يُناقش علاقة الأخوة والترابط وأن العلاقة لابد أن تكون مكتملة والأدوار كذلك وأنه لا يوجد فرد أو شخص في العائلة يقوم بدوره بمفرده وأن التكاتف أمر ضروري لذا تسليط الضوء على علاقة الأخوات في المسلسل كان مهم جدًا مناقشته بالإضافة إلى طرق معالجة شخصيات الأسرة.



التعاون مع نادين خان

وعلق على تعاونه مع المخرجة نادين خان، قائلا:" انها متميزة جدًا وسعيد للتعاون معها الذي ظهر على الجمهور وتفاعله مع المسلسل حيث أن كل القائمين على المسلسل قدموا ما لديهم من خبرات ومجهود كبير والأهم أن المسلسل حاز على إعجاب المشاهدين، وذلك لان الجمهور يُعد هو معيار النجاح الرئيسي".