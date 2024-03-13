مطرانية نجع حمادي تُحذر من الإتجار بالنقد الأجنبي

حذر الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، من مغبة التجارة غير المشروعة فى النقد الأجنبي، والوقوع تحت طائلة قانون الأموال العامة.

وقال بيان لمطرانية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، إن المطرانية تنصح أبناءها على مستوى الإيبارشية بالبعد بعداً تاماً عن تجارة العملة التى تضر بمصالح بلدنا العزيز.

وحذر بيان المطرانية، مساء اليوم الأربعاء، أن من يعمل فى هذه التجارة يسقط تحت طائلة قانون الأموال العامة.

ويأتي هذا البيان ليكون هو الأول الذي يصدره الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي الجديد، الذي تمت سيامته، قبل أيام، بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، خلفًا للراحل الأنبا كيرلس المُتوفي فى ديسمبر 2022.

واُختير الراهب أنسطاسي السرياني أسقفًا جديدًا للإيبارشية، وهو من مواليد محافظة قنا، أول أبريل 1969 وتخرج في كلية الهندسة، جامعة حلوان، وأدي الخدمة العسكرية ملازم إحتياط، وإتجه للرهنبة فى 2002، وسيّم راهبًا يوليو 2005 بدير السريان بوادي النطرون.

واختار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، اسمًا ذا أصول فرعونية، لإطلاقه على أسقف نجع حمادي الجديد، ضمن مراسم وتجليس 6 أساقفة جدد، على إبراشيات داخل مصر وخارجها.

وأطلق البابا، اسم «بضابا» ويعني الرئيسي أو الجوهري فى اللغة المصرية القديمة، وفى اللغة القبطية يعني المُنتسب إلي الرأس، لإطلاقه على الراهب أنسطاسي السرياني الذي تمت سيامته أسقفًا.