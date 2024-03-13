سيميوني يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة انتر ميلان

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن تشكيل اللاعبين الذين سيخوضون مباراة إنتر ميلان في إياب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أتلتيكو مدريد اليوم أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: سافيتش - فيتسل - هيرموسو.

الوسط: مولينا - لينو - كوكي - دي باول - لورينتي.

الهجوم: موراتا - جريزمان.

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كل من: مولدوفان - جوميز - أزبيليكويتا - باوليستا - رينالدو - ساؤول - ريكيلمي - فيرميرين - باريوس - ديباي - كوريا.



موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر ان تذاع مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

