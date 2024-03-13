مسلسل صدفة| مشهد مؤثر بين خالد الصاوي وابنته بعد علمه بعدم سيرها على قدمها

شهد مسلسل صدفة الحلقة الثالثة بطولة النجمة ريهام حجاج ، مشهد مؤثر جمع فؤاد " خالد الصاوي " وابنته منار " ميار الغيطي " في المستشفى بعدما سقطت منار من شرفة صديق والدها التي كانت تخون زوجها معه، وكان يشعر فؤاد بالندم لما حدث لابنته خاصة أن الطبيب أبلغه أنها لن تستطيع السير على قدمها مرة أخرى، فدخل لها غرفتها ولقنها ما يجب أن تقول لضابط الشرطة حتي لا يحدث فضيحة واعتذر منها لما حدث في مشهد مؤثر، ومن جانب منار اعتذرت هي الأخرى لوالدها وقال لها " احنا مش ملايكة عشان مانغلطش".

ميار الغيطي فى المستشفي



شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج الكثير من الأحداث، حيث ذهبت "صدفة" ريهام حجاج، لشراء مخدرات من أحد الأشخاص حتى تساعد فرح "نور إيهاب" في التعافي من المخدرات كما أقنعتها هي، وعندما وصلت للمكان وأخذت المخدر، ظهرت سيارة الشرطة، وتم القبض عليها وهي بحوذتها كيس مخدرات، ولم تستطع إنكار أنها صاحبته.



لحظة القبض على ريهام حجاج فى صدفة

كما شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، ذهاب طارق "عصام السقا" لقسم الشرطة الذي تم القبض علي صدفة "ريهام حجاج" فيه، ومعه المحامي الخاص به، وطلب من ضابط الشرطة "هشام إسماعيل" أن يتحدثا إلي صدفة لمدة خمس دقائق وعندما سمح لهما، قام المحامي بتلقينها ما يجب عليه أن تقول حتي تخرج من قضية المخدرات، واعترضت صدفة في البداية لأنها لا تحب الكذب ولكن عندما قال لها عصام أنها هكذا تهدد مستقبلها فاضطرت أن تقول ما لقنوها.



شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

حيث تظهر ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.



شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

تبدأ قناة dmc غدًا عرض أولى حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.