ضبط ٨٠٠ عبوة صلصة غير مدون عليهم تاريخ الصلاحية







شنت مديرية تموين الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم حملة تموينية اليوم الثلاثاء،للمرور علي الاسواق بدائرة مدينة طنطا.

تشكلت الحملة برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربية و كلا من المفتشين بالمديرية احمد ورد والمفتش محمد صلاح

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد مصنع تعبئة صلصة طماطم لحيازة عدد 800 عبوة صلصة غير مدون عليها تاريخ إنتهاء الصلاحية .

كما تم تحرير محضر جنح ضد متعهد تعبئة سكر وذلك لحيازته عدد واحد ونصف طن سكر غير مدون عليهم سعر البيع.

جاء ذلك بناءا علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه؛

و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه

من جانبه أكد المهندس محمد أبو هاشم؛وكيل وزارة التموين بالغربية استمرار الحملات على كافة الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار والمخالفين للقانون وإتخاذ إجراءات قانونيه راجعه ضدهم

وأكد أبو هاشم أنه جاري المتابعه واتخاذ اللازم حيال تلك المخالفات.

