التوعية من خطورة امراض الكلى ..حملة تثقيفية طوال شهر رمضان

ينظم فريق الصيدله الاكلينكيه بمركز ٣٠ يونيو الدولي لأمراض الكلي بالإسماعيلية والتابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية فاعليات التثقيف الصحي و التوعية لمرضي الكلى تقدم يوميا طوال شهر رمضان المبارك .



و تضمن البرنامج التثقيف بأهمية شرب كمية كافية من الماء للمحافظة على صحة الكلى وتجنب تكون الحصى الكلوية.وتوعية المرضى بأهمية تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم لدعم وظائف الكلى.

كما يتضمن البرنامج التثقيفي تحذير المرضى من تناول الأدوية الزائدة على الكلى وضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء. توعية المرضى بأهمية مراقبة ضغط الدم ومستويات السكر في الدم للوقاية من أمراض الكلى. وتشجيع المرضى على ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي للوقاية من أمراض الكلى. توجيه المرضى حول كيفية التعامل مع الألم في منطقة الكلى ومتى يجب عليهم زيارة ومتابعة مع الطبيب . تثقيف المرضى حول أهمية إجراء فحوصات دورية للكلى للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية.