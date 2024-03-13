قبل صدام أتليتكو اليوم.. إنتر ميلان لم يتذوق الهزيمة في 2024

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، نحو ستاد ميتروبوليتانو، في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يحتضن مباراة قمة تجمع بين أتلتيكو مدريد، وإنتر في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويدخل فريق انتر ميلان مباراة اليوم، محملا برقم إيجابي مميز، حيث لم يتلقي أي هزيمة هذا العام في 2024.



وترجع آخر خسارة تعرض لها إنتر ميلان إلى 20 ديسمبر الماضى عندما سقط ضد بولونيا في دور الـ16 لبطولة كأس إيطاليا وانتهت 2-1 لصالح الضيوف، وعقب تلك المباراة خاض الفريق 15 مباراة في كل البطولات المحلية والأوروبية ، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في واحدة فقط امام جنوي في الدوري الإيطالي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر ان تذاع مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

