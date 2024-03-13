توقيع اتفاقية لتقديم الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

وقع الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم عقد تقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من خلال شركة مصر للتأمين "مصر هليث كير"، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية كما تم توقيع عقد تنضم من خلاله المستشفى التعليمي العالمي لقائمة المستشفيات المقدمة للخدمات ضمن مشروع الرعاية الصحية الشاملة للعاملين بجامعة طنطا.

أكد الدكتور محمود ذكي حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية الطبية والعلاجية الشاملة وتقديم خدمات طبيبة عالية الجودة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، لتحسين جودة الحياة والتي تعد واحدة من الاولويات التنموية المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.