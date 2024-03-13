قرار جديد في واقعة العثور على جثمان متسول كفيف في الشارع بالهرم

أمرت نيابة الجيزة، بعرض جثمان متسول كفيف عثر عليها ملقاة بالشارع بمنطقة الهرم غرب الجيزة، على الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

قرار جديد في واقعة العثور على جثة متسول كفيف في الشارع بالهرم

وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة في ظروف غامضة بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم، أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

ضبط مستريح الملابس.. قضية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه بالمنوفية

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمون بمحافظة المنوفية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.