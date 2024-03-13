نجوم «بيت الرفاعي»: نقدم عملا فنيا يليق بالجمهور

تحدثت «الوفد» مع نجوم مسلسل «بيت الرفاعى» الذين يظهرون بأدوار مختلفة على مدار الحلقات القادمة، منهم الفنان أحمد فؤاد سليم الذى يظهر بشخصية والد «أمير كرارة» والذى توفى بعد مشادات كلامية مع ابنه ياسين «كرارة» فى الحلقة الأولى، بالإضافة إلى عدد من النجوم منهم، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، صبرى عبدالمنعم.

وأعرب الفنان صبرى عبدالمنعم، عن سعادته للمشاركة فى مسلسل «بيت الرفاعى» وتعاونه مع فريق العمل بقيادة المخرج المتميز أحمد جلال، مؤكدًا أن المسلسل عمل فنى مميز يليق بالجمهور خلال شهر رمضان 2024.

وكشف عبدالمنعم، لـ«الوفد» عن دوره فى مسلسل «بيت الرفاعى»، قائلًا: «أجسد شخصية صاحب مصنع تربط بينه وبين الفنان أمير كرارة علاقة طيبة»، لافتًا إلى أنه سعيدة جدًا للتعامل مع المخرج أحمد جلال، متمنيًا أن المسلسل ينال إعجاب المشاهدين وأن يستمتعوا خلال متابعته فى شهر رمضان 2024.

وأكدت الفنانة رحاب الجمل أن دورها فى مسلسل «بيت الرفاعى» من الأدوار الجديدة التى تقدمها بموسم رمضان 2024، قائلة: «أقدم من خلال مسلسل بيت الرفاعى شخصية تُدعى جمالات شقيقة أمير كرارة، وتتميز بالطيبة والجدعنة، كما أنها ترافقه فى الرحلة التى يخوضها خلال الأحداث».

وعن تجربتها فى مسلسل بيت الرفاعى، قالت: «يعتبر مسلسل بيت الرفاعى من الأعمال الجديدة التى أقدمها، وكنت أرغب فى تقديم شىء جديد ومختلف هذا العام، ويعتبر العمل مع أمير كرارة من التجارب الجديدة، وخوض تجربة الأكشن والإثارة والاجتماعى الإنسانى من التجارب المختلفة بالنسبة لى».

وعن الصعوبات التى واجهتها خلال تصوير المسلسل، تابعت: «حالة الاكتئاب المسيطرة على الشخصية التى أقدمها خلال الأحداث تحمل كثيرا من الصعوبة، وأدخلتنى فى مود صعب، كما أن جميع المشاهد التى قدمتها صعبة جدا».

وقال الفنان محمد لطفى، إن شخصية سعيد الطرش فى مسلسل «بيت الرفاعى» مختلفة وهو أحد الأصدقاء لأمير كرارة، معربًا عن سعادته للعودة مجددًا للتعاون مع الفنان أمير كرارة، بعد غياب 5 سنوات متتالية، منذ أن قدما سويًا «كلبش» الجزء الأول، وحقق العمل نجاحًا كبيرا وقت عرضه، من إخراج بيتر ميمى.

وأعربت الفنانة صفاء الطوخى عن سعادتها الشديدة لمشاركتها فى مسلسل «بيت الرفاعى» التى تجسد خلاله دور والدة أمير كرارة ورحاب الجمل وملك قورة، وسط أحداث شيقة ومثيرة، لافتة إلى أن كواليس العمل ممتعة فنيا وإنسانيا وأنها استمتعت بكواليس المسلسل، معلقة: «كل فريق العمل فنانين وفنيين منتهى الاحترام الأخلاق».

وقالت الطوخى إنها سعيدة بالعمل مع المخرج أحمد نادر جلال الذى يتصف بالالتزام واحترام عمله وفنه والفنانين: «فى حالة جميلة من التعاون والتركيز وده مناخ العمل دايما فى أعمال المبدع أحمد نادر جلال».

جدير بالذكر أن مسلسل «بيت الرفاعى» يعرض حاليًا بموسم دراما رمضان 2024، بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، تأليف بيتر ميمى وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.