توزيع"صكوك الأوقاف للإطعام" على الأسر الأولى بالرعاية بكفرالشيخ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الأربعاء، عن توزيع طن لحوم صكوك الإطعام هدية من وزارة الأوقاف، للأسر الأولى بالرعاية بـ 4 مراكز بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

أوضح المحافظ أن التوزيع شمل 4 مراكز هي "كفرالشيخ، قلين، سيدى سالم، الرياض"، حيث سلمت مديرية الأوقاف اللحوم إلي مديرية التضامن الاجتماعي ليتم توزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من خلال الجمعيات الخيرية تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي للأسر المستهدفة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

و أشار إلى أن هذه المبادرة تأتى فى إطار حرص الدولة على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا على إستمرار تقديم الدعم والمساندة لهم من خلال مختلف الجهات التنفيذية والمجتمعية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالسيخ، والشيخ ماهر محمود، رئيس قسم شئون القرآن بمديرية أوقاف كفرالشيخ، ومحمد عبدالحميد، مدير عام الحماية الإجتماعية بمديرية التضامن الإجتماعى.