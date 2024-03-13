مفاجآة في قائمة منتخب ويلز التي ستخوض الملحق الفاصل المؤهل ليورو 2024

شهدت قائمة منتخب ويلز لكرة القدم، التي ستخوض مواجهات الملحق الفاصل المؤهل لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) تواجد آرون رامسي رغم أنه لم يبدأ أي مباراة منذ ستة أشهر .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن رامسي، الذي خاض 84 مباراة دولية، تعرض لإصابة في الركبة في سبتمبر وغاب حتى فبراير الماضي، وشارك كبديل مرتين مع فريق كارديف سيتي قبل أن يشكو من إصابة في ربلة السابق (السمانة).

ورغم أن رامسي لعب 72 دقيقة فقط منذ 16 أيلول/سبتمبر، قام روب بايج، المدير الفني، بضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 33 عاما في قائمة تضم 28 لاعبا، حيث يسعى منتخب ويلز للتأهل للبطولة الأوروبية للمرة الثالثة على التوالي، حيث ستكون هذه هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها منتخب ويلز لبطولة كبرى من آخر خمس بطولات.

ويستضيف منتخب ويلز نظيره منتخب فنلندا في الدور قبل النهائي من الملحق المؤهل ليورو 2024 في مدينة كارديف يوم مارس الجاري، وفي حال فوزه سيلتقي مع الفائز من مباراة إستونيا وبولندا بعدها بخمسة أيام لتحديد المنتخب الذي سيتأهل لليورو.

وجرى إعادة استدعاء آدم ديفيز وتشارلي سافاج، وديلان ليفيت، وجوش لو، ورابي ماتوندو، وروبين كولويل، ويس بيرنز.