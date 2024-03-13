اندلع حريق هائل، منذ قليل، في 7 منازل و3 شقق، نتيجة تسريب الغاز من البوتاجاز أثناء تجهيز وطهي وجبة إفطار المغرب، بـ قرية الحبيل والشلولية بمركز البلينا فى محافظة سوهاج، دون خسائر في الأرواح أو حدوث إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من إدارة الحماية المدنية بسوهاج يفيد بنشوب حريق في عدد من المنازل مبنى البلوك الأبيض ومسقوف بالبوص والعروق الخشبية بقرية الحبيل والشلولية دائرة مركز البلينا أثناء تجهيز إفطار شهر رمضان بمنزل الأول.

حريق يلتهم 7 منازل و3 شقق فى سوهاج

ونتج عن الحريق، احتراق منزل أبو الحجاج سليم أحمد ومنزل أحمد سليم أحمد ومنزل عبد العال أحمد عثمان، منزل السيد أحمد عثمان - منزل محمود مختار أحمد عثمان ومنزل علي أحمد عثمان وتم احتراق جميع المحتويات والمنقولات بالمنزل ورؤوس الأغنام

ومنزل به ثلاث شقق: شقة صلاح محمود عثمان وعلي محمود عثمان وشقة إبراهيم محمود عثمان الخسائر جميع محتويات الشقق الثلاث ولا توجد خسائر في الأرواح أو إصابات وجارٍ السيطرة على الحريق بمعرفة وحدة إطفاء عرابة ابيدوس.

تم إخطار التضامن الاجتماعي البلينا للحصر جميع التلفيات وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

نصائح لتفادي اندلاع الحرائق:

إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.

كما وجهت إدارة الحماية المدنية بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، والتي تنتج عن تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري قابل للاشتعال، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق.

وفي حالة حدوث اشتعال النيران داخل الشقة، يجنب تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الفرار و الإخلاء للمبنى، وذلك تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد، إلى جانب منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة، تحسبًا لحدوث أى ماس كهربي، وتجنب ترك كميات من الخشب المشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب الحرائق بشكل مفاجىء.