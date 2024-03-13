ياسمين الخطيب تبرز جمال ملامحها بالكحل والبينك

اعتادت الإعلامية ياسمين الخطيب على نشر أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت ياسمين الخطيب بإطلالة عفوية، حيث ارتدت روب أبيض لا يحمل أي نقوش مما جعلها تبدو بجاذبية.

وعلقت على الصورة، قائلة: "لا أحب الضعيفات ولا أتعاطف معهن، كالتي تغفر لزوجها خياناته المتكررة من أجل استمرار الزواج والتي تحمل سوء عشرته من أجل العيال، والتي ترضى بإهانة كرامتها من اجل الحب! كلهن لا يستحقن التعاطف وكل رجالهن لا يستحقون التضحية".

واختارت لم خصلات شعرها ذيل حصان للوراء وزينت ملامحها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.