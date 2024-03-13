مشاهدات قياسية لأغنية "الكلمة الحلوة" لـ عمرو دياب فى 72 ساعة فقط

استطاعت أغنية "الكلمة الحلوة" للنجم الكبير عمرو دياب أن تحقق اكثر من ١٠٠ مليون مشاهدة في ٧٢ ساعة فقط، وذلك بعدما طرحها عمرو دياب ضمن حملة اعلانية لاحدى شركات الاتصالات ليلة رمضان، وتعرض على يوتيوب وعلى قناة mbc مصر.

ونجحت الاغنية فى تحقيق عدد كبير من المشاهدات بلغ ١٠٠ مليون مقسمة كالتالي ٦ ملايين مشاهدة على يوتيوب، و ٦ ملايين و٨٠٠ الف على انستجرام ، و ٣٤ مليون و ٩٠٠ الف على فيسبوك، و ٥٢ مليون و ٤٠٠ الف على تيك توك .

وكانت الاغنية قد تصدرت قائمة Top أنغامي في مصر خلال الساعات الماضية بعد طرحها ضمن حملة اعلانية لاحدى شركات الاتصالات.

وتصدرت الأغنية قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في مصر في حين أنها الأغنية الدعائية الوحيدة في قائمة الاعلى استماعا بالتطبيق الموسيقي الأشهر.

أغنية الكلمة الحلوة من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن مدين ، توزيع أسامة الهندي ، مكساج وماستر أمير محروس.

عمرو دياب

وتقول كلمات الأغنية :

الكلمة الحلوة عشانك ..

أحلى كلام من قلبي أنا ليك

انت الموضوع ياحبيبي اتفضل أهلا بيك

عالدقة الصوت ده له رقة .. اتكلم بقى ورينا

قولها اوعى تقول لأ .. قولها دي أحلى قصاد عيني

الكلمة تغير دنيا .. بتغير دنيا بحالها

شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها

وكان حقق ألبوم عمرو دياب الجديد “مكانك" نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند، و تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.