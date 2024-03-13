بث مباشر.. شعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في مكة المكرمة بالسعودية، اليوم الأربعاء، في رابع ليالي شهر رمضان المبارك.

وأعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، عن تقديم حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان.

وتضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.

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وأعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس ماهر بن منسي الزهراني، اليوم الاثنين، أن الهيئة بدأت في تنفيذ خططها التشغيلية الموضوعة والمعدة مسبقًا لاستقبال الزائر والمعتمر في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ.

تجهيز الحرم المكي

وقال الناطق الرسمي باسم هيئة العناية بشؤون الحرمين: "إنه تم تزويد المسجد الحرام بفرش جديد يتجاوز عدده 25 ألف سجادة في جميع مصليات المسجد الحرام وساحاته، كما يتوفر 50 موقعا للوضوء داخل المسجد الحرام، و3000 دورة مياه في الساحات، ووفرت الهيئة 15 ألف حافظة زمزم و150 مشربية موزعة داخل البيت العتيق".

المسجد الحرام



وأضاف ماهر بن منسي في حديثه اليوم:" أن المسجد الحرام يتم غسله وتطهيره 10 مرات يوميًا، بعدد من العاملين يصل إلى 4000 عامل داخل المسجد الحرام، بإشراف 400 مشرف على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى المعدات والآلات الحديثة المستخدمة في المسجد الحرام والتي بلغ عددها 4000 معدة وآلة، لضمان توفير البيئة الصحية الآمنة للزوار والقاصدين، كما يتم تعطير الأجواء بما يقارب 3000 لتر من المعطرات ذات الجودة المخصصة، وفرش 1000 مشاية بلاستيكية على مداخل ومخارج المسجد الحرام بعدة ألوان للتسهيل على القاصد معرفة المداخل".

وتابع:" أن هناك العديد من الأعمال الإلكتروميكانيكية والفنية داخلالحرم حيث تتابع الهيئة أعمال الإنارة بالمسجد الحرام والصوتيات، وكذلك التهوية والتكييف لكي يؤدي ضيف الرحمن نسكه وعبادته في أجواء إيمانية وروحانية، وأيضا متابعة عمل المصاعد والسلالم الكهربائية، ولوحات الإرشاد المكاني للمواقع داخل المسجد الحرام ومرافقه".

المسجد الحرام



وأشار إلى أن إثراء تجربة الزائر وتوعيته من مستهدفات الهيئة الرئيسية حيث قامت بتنظيم الزيارات للمعارض المقامة بالمسجد الحرام، ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام وكذلك زيارة مجمع الكسوة التي يستقبل فيها زواره من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً ومن الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً، وبإمكان القاصد زيارة مكتبة المسجد الحرام المتواجدة في الدور الثاني جوار باب الملك فهد على مدار اليوم، أما مكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش فهي متاحة على فترتين من 10 صباحًا حتى 5 مساءً والثانية من 4 مساءً حتى 11 مساءً.