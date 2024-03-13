غادة عادل تهرب من أميرات ديزني وسط النهر

خضعت الفنانة غادة عادل لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.



وبدت غادة عادل بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا فضفاضا، بأكمام طويلة شفافة، صمم الفستان من قماش ناعم باللون الأبيض مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي لتشبه أميرات عالم ديزني.

اختارت لم خصلات شعرها للأعلي كعكه ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

غادة عادل

غادة عادل (25 ديسمبر 1974 -)، ممثلة مصرية. بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ظهرت في عدة كليبات لمطربين معروفين مثل راجعين لعمرو دياب 1995 وأغنية تخسري لهاني شاكر عام 1997. شاركت في عدة أعمال تلفزيونية منها زيزينيا ومملكة إبليس، بدأت شهرتها الحقيقية حين لعبت دور (عبلة) في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

ولدت في بنغازي بليبيا لعائلة مصرية تعمل هناك، وأمضت فيها طفولتها وصباها، واستمرت فيها وحملت شهادة في مجال الإدارة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس من ليبيا، وذلك لظروف عمل والدها بليبيا. والدتها هي أخت الفنانة شمس البارودي من جهة الأم حسب تصريح الفنانة ذاتها.

بدأت «غادة عادل» مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد أن شاركت المطرب هاني شاكر في تصوير أغنية «تخسري» عام 1997.

قدمت في العام نفسه عملين في التلفزيون من خلال فوازير أبيض وأسود ومشاركتها في الجزء الأول من مسلسل زيزينيا. البداية الحقيقية لمشوارها الفني كانت مع فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» في عام 1998 بمشاركة مجموعة من النجوم محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي وهاني رمزي.

أمضت 3 سنوات بدون أي أعمال لتعود عام 2004 بفيلم «الباشا تلميذ» مع كريم عبد العزيز وحسن حسني من تأليف بلال فضل وإخراج وائل إحسان.

حياتها الخاصة



تزوجت من المنتج والمخرج مجدي الهواري الذي اكتشفها وقدمها للسينما كوجه جديد، ولهما من الأبناء: محمد، حمزة، مريم، عبد الله، عز الدين. وحدث بينهم طلاق في عام 2018. والدة غادة عادل هي الأخت غير الشقيقة للفنانة المعتزلة شمس البارودي.